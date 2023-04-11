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صبري: الاحتلال غدر بالأوقاف بسماحه اقتحام "الأقصى" خلال العشر الأواخر من رمضان

صبري: الاحتلال غدر بالأوقاف بسماحه اقتحام "الأقصى" خلال العشر الأواخر من رمضان

11 ابريل 2023 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
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خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري

استنكر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري سماح سلطات الاحتلال بمواصلة اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال العشر الأواخر من رمضان.

وقال في بيان صحفي: إن "حكومة الاحتلال أعلنت وقف الاقتحامات في العشر الأواخر من رمضان، ثم غدرت بالأوقاف والمصلّين وسمحت بالاقتحامات"، مضيفاً: إنّ "أطماع الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى تفشل وتتحطَّم على صخرة ثبات المرابطين والمرابطات والمعتكفين والمعتكفات".

وأشاد بحالة الترابط والتلاحم بين أبناء شعبنا نصرةً للمسجد الأقصى ودعمًا للمعتكفين فيه، مجدّداً التأكيد على الصمود والثبات وشدّ الرحال إلى الأقصى؛ لإحباط مخطَّطات الاحتلال ومستوطنيه.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرّفين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال.

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ونفذ المستوطنون اقتحاماتهم على شكل مجموعات للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشدَّدة من شرطة الاحتلال التي أبعدت المصلّين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال سطح المصلَّى القبلي.

وشدَّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه.

وانطلقت دعوات لتكثيف الحشد والاعتكاف في المسجد الأقصى؛ للتصدّي لاقتحامات المستوطنين مع بدء العشر الأواخر من رمضان، بعد أن قرَّرت سلطات الاحتلال استمرار الاقتحامات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهر رمضان #اقتحام الأقصى #العشر الأواخر

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