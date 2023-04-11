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تشييع جثمان الشهيد "أبو جابر" في الداخل المحتل

صعوبة توضيح الواضح

تشييع جثمان الشهيد "أبو جابر" في الداخل المحتل

11 ابريل 2023 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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عملية (تل أبيب) التي استشهد فيها أبو جابر الجمعة الماضية

شيعت عائلة أبو جابر، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد يوسف أبو جابر (45 عاماً) في مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل منذ عام 1948. 

وشارك في التشييع العشرات من أبناء عائلة أبو جابر، وعدد قليل من أهالي المدينة، حيث وريّ جثمان الشهيد أبو جابر في مقبرة الشهداء.

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وكان أبو جابر قد استُشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة الماضي، بادعاء تنفيذ عملية دعس في (تل أبيب) المحتلة، أسفرت عن مقتل سائح إيطاليّ، وإصابة آخرين.

كما فرضت الشرطة شروطا على عائلة أبو جابر، لتحرير جثمان ابنها وتشييعه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الداخل المحتل #عملية تل أبيب #الشهيد يوسف أبو جابر

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