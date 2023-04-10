332 انتهاكًا لأجهزة السلطة في الضفة بحق المواطنين خلال مارس الماضي

ارتفعت وتيرة انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بحق المواطنين خلال شهر مارس/ آذار الماضي، حيث سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (332) انتهاكاً.

وتنوعت الانتهاكات ما بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

وقامت أجهزة السلطة الأمنية بتاريخ 2023/3/8 بالاعتداء على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة، وقمع المشاركين في تشييع جثمانه في تجاوز لكل الأخلاق والأعراف الوطنية، وانتهاك صارخ للقيم المجتمعية والدينية.

واستمر مسلسل القمع الذي تمارسه أجهزة السلطة الأمنية، بقمعها المسيرة سلمية في بيت لحم خرجت منددة بقمع جنازة خروشة، حيث قامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة.

اقرأ أيضًا: دعوات لحماية الحريات بالضفة بالتزامن مع تصاعد وتيرة انتهاكات السلطة

وفي 2023/3/13 قمعت أجهزة السلطة الأمنية المعلمين وقامت بمنعهم من الوصول إلى الاعتصام المركزي للمعلمين في رام الله، وذلك عبر نصب عدة حواجز في الضفة، لإعاقة وصولهم ومشاركتهم في الاعتصام السلمي.

كما اعتدت عناصر من الأجهزة الأمنية على طلاب الثانوية العامة بمدارس الخليل خلال تنظيمهم اعتصاماً سلمياً أمام مكتب التربية والتعليم تضامنا مع حقوق المعلمين.

وشملت انتهاكات السلطة الفلسطينية (332) انتهاكا بحق المواطنين، توزعت كالاتي: (73) حالة اعتقال (26) حالة استدعاء 11) حالة اعتداء وضرب (31) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (53) حالة قمع حريات 12) حالة اختطاف. (35) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (6) حالات ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وحازت محافظة نابلس النسبة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (104) انتهاكا، تلاها محافظة رام الله بواقع (54) انتهاكا

المصدر / فلسطين أون لاين