منتدى الإعلاميين يدين تهديدات الاحتلال لرئيس تحرير جريدة في الداخل

عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن استنكاره الشديد لتهديدات مخابرات الاحتلال الإسرائيلي لرئيس تحرير جريدة المدينة في الداخل المحتل الصحفي رشاد عمري من مدينة حيفا، مشيراً إلى أن تهديدات المخابرات جاءت على خلفية الدعوات التي تنشرها الجريدة للتظاهرات في المدينة.

وأصدرت الجريدة بيان صحفي قالت فيه:" "تلقّى رئيس تحرير جريدة المدينة الحيفاويّة، رشاد عمري، مكالمةً هاتفيّة من مصدرٍ مجهول، وادّعى المتًصل بأنّه ضابط في المخابرات الإسرائيليّة. وجّه المتّصل تهديدات للسيّد عمري، مطالبًا إياه بالامتناع عن النشر والدعوة للمظاهرات التي تُنظّم في حيفا من خلال الجريدة".

وأكد المنتدى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام مستمرة في محاولة لكتم الصوت الفلسطيني وحجب الصورة الفلسطينية، وسعي حثيث لإخفاء جرائم الاحتلال بحق المقدسات العربية والإسلامية في أراضي فلسطين التاريخية.

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وشدد على تضامنه التام مع الصحفي عمري، داعياً إلى لحماية الصحفيين الفلسطينيين أينما وجدوا من تغول الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستميتة لإرهابهم وكسر أقلامهم وتحطيم كاميراتهم، من أجل أن يوهن عزيمتهم وإصرارهم على أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني تجاه قضية شعبنا المناضل من أجل نيل الحرية.

أبرق المنتدى الإعلاميين بالتحية والتقدير لفرسان الإعلام الفلسطيني والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في الداخل المحتل، وإصرارهم على مواجهة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بمضاعفة جهودهم لإيصال الرواية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات العربية والإسلامية.

وطالب المنظمات الحقوقية والصحافية المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين