منتدى الإعلاميين يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وقال المنتدى في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنه الإعلاميين الفلسطينيين لا زالوا يبذلون بأقلامهم وكاميراتهم كل جهد وعطاء في سبيل الحق والحقيقة، ويواجهون أعتى أشكال الإرهاب الإسرائيلي الذي يستهدف إسكاتهم وقمعهم.

وأضاف البيان: يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة على وقع استمرار جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، سواء بقتل واستهداف الصحفيين بصور وأشكال متعددة، أو اعتقالهم أو بقصف مقرات المؤسسات الإعلامية أو محاربة المحتوى الفلسطيني عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يلقى العقاب أو المحاسبة على انتهاكاته.

وأكد المنتدى أن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين تستمر في ظل صمت دولي مريب، ما يشجعه على المزيد من الانتهاكات والفظائع بحقهم، ويجعل من هذا الاحتلال فوق الحساب والمسائلة، رغم أن هذه الجرائم تخالف قواعد القانون الدولي التي تنص على عدم استهداف الصحفيين، وتكفل لهم ممارسة أعمالهم دون قيود.

وأشار إلى أن 16 صحفيا فلسطينياً هم أسرى في غياهب سجون الاحتلال، وأن عدد الصحفيين الأسرى في ارتفاع بين الحين والآخر نتيجة استمرار تغول الاحتلال على الصحفيين والاعتقالات المتكررة لهم.

وحيا المنتدى الإعلاميين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، حاثا إياهم على مواصلة الكفاح الإعلامي وفضح جرائم الاحتلال.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بالعمل الجاد على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما وطالب السلطة الفلسطينية باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المنتدى ضرورة تعزيز الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات جادة في سبيل ذلك، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لنقابة الصحفيين الفلسطينيين من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

المصدر / فلسطين أون لاين