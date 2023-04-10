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لليوم الثاني.. مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً ويؤدون طقوساً تلمودية

10 ابريل 2023 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم مستوطنون، ولليوم الثاني على التوالي، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة ما بين قرية أرطاس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: إن "عدداً كبيراً من المستوطنين اقتحموا منطقة برك سليمان بحماية من قوات الاحتلال، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المكان، وسط اندلاع مواجهات".

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يذكر أن المستوطنين اقتحموا يوم أمس منطقة برك سليمان وتمركزوا على البركتين الثانية والثالثة، وسط استفزاز المواطنين القاطنين قرب المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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