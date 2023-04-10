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سلطة مقلية

10 ابريل 2023 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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سلطة مقلية

المكونات:    

حبة متوسطة بطاطا.

حبة متوسطة باذنجان.

2 حبة متوسطة كوسا.

2 حبة متوسطة جزر.

ربع كوب طحينة.

ربع كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم مهروس.

3 حبات متوسطة فلفل حلو أحمر، أخضر، أصفر.

زيت ذرة للقلى.

طريقة التحضير:

قشري البطاطس، الباذنجان، الكوسا، الجزر ثم قطعي الخضراوات الى مكعبات صغيرة.

سخني الزيت في مقلاة عميقة، اقلي البطاطا إلى أن تصبح ذهبية اللون.

اقلي الباذنجان ثم الكوسا ثم الجزر.

في طبق عميق، ضعي الطحينة والماء واخلطي جيدا إلى أن يتجانس الخليط.

أضيفي عصير الليمون، الملح والثوم، قلبي ليختلط.

في طبق عميق، ضعي الخضراوات والطحينة، قلبي إلى أن تغطى بالصلصة.

اقطعي حبات الفلفل الحلو إلى نصفين وانزعي البذور.

املئي أنصاف الفلفل بالسلطة، قدميها مباشرة.

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#شهر رمضان #المقبلات #سفرة #سلطة مقلية

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