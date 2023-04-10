الإعلام العبري: إصابة ضابط وجندي خلال اقتحام نابلس الليلة الماضية

أعلن الإعلام العبري، صباح اليوم الإثنين، إصابة ضابط وجندي من قوات الاحتلال خلال اشتباكات جرت مع مقاومين في نابلس الليلة الماضية، وذلك دون أن تفصح عن طبيعة الإصابات.

وفي السياق أصيب مواطنون، خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما تصدى مقاومون للاقتحام ما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة.

وأسفرت المواجهات عن إصابة شابين بشظايا الرصاص وثالث بجرح باليد، و10 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتلقى جميعهم العلاج ميدانيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي المدينة، ودارت اشتباكات مسلحة ومواجهات استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال بالرصاص والقنابل محلية الصنع، ما تسبب بإعطاب إحدى الآليات العسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة راجلة اقتحمت شارع بيكر بالجبل الشمالي، واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن عكوبة بعد مداهمة منزله.

ومن الجدير ذكره؛ أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين