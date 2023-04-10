تراجع شعبية نتنياهو و"الليكود" في أحدث استطلاع للرأي

أظهر استطلاع للرأي العام في كيان الاحتلال الإسرائيلي، نشرت نتائجه مساء الأحد، تراجع شعبية حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، ليحل في المرتبة الثالثة.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، فإن "الليكود" سيحصل على 20 مقعدا، فيما لو جرت الانتخابات اليوم، بينما يحصل "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس على 29 مقعدا برلمانيا، و"ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد على 21 مقعدا.

وأظهرت النتائج أن حزب "يسرائيل بيتينو" سيحصل على خمسة مقاعد، و"القائمة الموحدة" على خمسة مقاعد، وحزب "العمل" على أربعة مقاعد، فيما يحصل تحالف "الجبهة مع العربية للتغيير" على ستة مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، فإن نتنياهو لم يعد الخيار الأول للإسرائيليين، أو الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، وذلك في ظل تصاعد شعبية غانتس، بعد الأحداث الأخيرة، المتمثلة بالتطورات الأمنية، والاحتجاجات على خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.

وتفوق لبيد وغانتس على نتنياهو بالسؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، وفي مواجهة ثنائية مع غانتس، يحصل الأخير على دعم 51 بالمائة من المستطلعة آراؤهم، في حين يدعم 34 بالمائة نتنياهو لتولي المنصب.

وقال 25 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يؤيدون استمرار ولاية حكومة الاحتلال الحالية، في حين قال 33 بالمائة إنهم يؤيدون تشكيل حكومة وحدة، فيما يفضل 33 بالمائة من المستطلعة آراؤهم الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وعاد نتنياهو إلى السلطة بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية ودينية متشددة.

المصدر / فلسطين أون لاين