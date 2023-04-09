قرار صادم من برشلونة بشأن 3 لاعبين

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن إدارة نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني منفتحة على الاستماع إلى العروض لشراء اللاعبين رافينيا وأنسو فاتي وفيران توريس هذا الصيف.



وأضافت الصحيفة أن برشلونة، الذي يعاني أزمة مالية، سيكون ملزمًا بتخفيض جديد لسقف الرواتب لموازنة اللعب المالي النظيف، من أجل ضخ دماء جديدة في الفريق، وحتى لا يقع أيضًا في أزمة تسجيل اللاعبين.



وتابعت أن النادي وضع أولوية الرحيل للاعبين الأقل مشاركة في التشكيلة الأساسية؛ لكن القرار النهائي سيكون بيد تشافي مدرب الفريق وطاقمه الفني.



ونقلت "سبورت" عن رئيس النادي خوان لابورتا، تأكيده على ضرورة عرض عدد من اللاعبين للبيع حتى لا يعاني مشروع الفريق في الموسم المقبل.



وكشفت الصحيفة عن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم أنسو فاتي مبينة أن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي أبرز الأندية الراغبة بضم اللاعب، وإدارة برشلونة منفتحة على بيعه في ظل عدد الدقائق القليلة التي يشارك بها مع الفريق هذا الموسم.



وواصلت أن التوترات التي أحدثها والد فاتي بتصريحاته مؤخرًا بعدما قال إنه يشعر بالضيق من عدم مشاركة نجله بانتظام مع الفريق، جعلت إدارة النادي تبحث عن بيع اللاعب، لكنها لن تتخلى عنه إلا إذا وصل عرض مالي مرتفع للنادي.



وعن توريس الذي انتقل إلى برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2022 قادمًا من مانشستر سيتي ويمتد عقده حتى صيف 2027، قالت الصحيفة إن هناك فرقًا تريد ضمه على سبيل الإعارة مثل إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد أو بيعه ضمن صفقة تبادلية.



وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن أندية في الدوري الإنجليزي على استعداد لدفع الكثير من المال لضم البرازيلي رافينيا، ومنهم تشيلسي الذي أبدى جدية حقيقة لضمه الصيف الماضي، وسيسعى للتعاقد معه مرة أخرى الصيف القادم؛ لذلك يعلم النادي جيدًا أن رافينيا يمكن أن يصبح استثمارًا مهمًا للغاية في السوق ويمكن للبرسا استرداد الأموال المستثمرة فيه وتحقيق ربح وفير.

المصدر / فلسطين اونلاين