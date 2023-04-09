مستوطنون يقطعون أشجاراً مثمرة جنوب بيت لحم

قطع مستوطنون، اليوم الأحد، أشجار كرمة في منطقة "خلة البلوطة"، جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية.

وقال المواطن صلاح محمد شاهين، خلال تصريحات صحفية: "إنّ مجموعة من المستوطنين قطعوا من أرضه الواقعة في منطقة "سميكة" بين مستوطنتي "ألون شفوت"، وجفعات حيش"، 180 شجرة عنب، إضافة إلى اقتلاع العشرات من زوايا الحديد، وتدمير بعضها".

يذكر أنّ المستوطنين في تجمع مستوطنة "غوش عصيون" صعدوا من هجماتهم على المواطنين القاطنين في مناطق خربة زكريا، وخلة البلوطة، وواد شخيت، وخلة عفانة، والشفا، التي تمثلت في رشق منازلهم ومركباتهم بالحجارة، واقتلاع أشجار العنب والزيتون.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

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ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين