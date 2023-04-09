مستوطنون يقتحمون مواقع أثرية في الضفة الغربية

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09 ابريل 2023 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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موقع سبسطية الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس بالضفة الغربية

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة ما بين قرية أرطاس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة برك سليمان بحماية من قوات الاحتلال، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المكان.

يًذكر أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اقتحاماتهم لمنطقة برك سليمان وأداء طقوس تلمودية، وسط استفزاز المواطنين. 

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت الموقع الأثري وأغلقته أمام حركة المواطنين ومنعت التنقل إليه؛ وذلك تمهيدا لاقتحام المستوطنين للموقع"، مضيفاً: إن "قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط البلدة ونصبت عدة حواجز في المنطقة".

اقرأ أيضاً: مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في موقع أثري بالخليل

وفي نابلس؛ شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وبحسب مصادر محلية: إن "قوات الاحتلال أغلقت حاجز صرة بالبوابة الحديدية، كما أغلقت بوابة تل غرب نابلس.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حواجز حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، و"شافي شمرون" غربا، وحاجز الـ"17" قرب عصيرة الشمالية شمالا، حيث تقوم بتفتيش المركبات بشكل عشوائي، والتدقيق في هويات المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا طيارا على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وتقوم بالتفتيش العشوائي للخارجين من البلدة، كما نصبت حاجزا قرب المسعودية على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

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#بيت لحم #مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #الضفة الغربية #اقتحام مواقع أثرية

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