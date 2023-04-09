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"لابيد" يشنُّ هجومًا لاذعًا وخطيرًا على "بن غفير" وهذا أبرز ما قاله

09 ابريل 2023 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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بن غفير ولابيد

أرجع رئيس المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد، توتر الأوضاع بالمسجد الأقصى، إلى عدم تحمل حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية، متهمًا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمحاولة إشعال الشرق الأوسط.

جاء ذلك في لقاء بثّته الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح الأحد، على خلفية تزايد التوترات بالمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة في ظل اقتحامه لمرات من قبل قوات شرطة الاحتلال التي يتولى "بن غفير" توجيهها بموجب صلاحيات منصبه.

وأرجع لابيد عنف الشرطة الشديد مع المعتكفين بالأقصى: "إلى عدم مسؤولية الحكومة"، مضيفًا "هذا ما يحدث عندما تعْهد بالمكان إلى أكثر الرجال تطرفًا في دولة (إسرائيل)".

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وقال إنّ بن غفير "مهرج التيك توك يريد فقط أن يشعل الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من صباح الأحد، اقتحمت قوة كبيرة للاحتلال باحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات أفواج من المستوطنين.

وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة وباب السلسلة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وسط هتافات "الله أكبر" من المصلين والمعتكفين.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية متطرفة، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي (5- 12 أبريل/ نيسان الجاري).

المصدر / فلسطين أون لاين
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