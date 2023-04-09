رغم مضايقات الاحتلال.. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى

أدى الآلاف من المصلين صلاة فجر الثامن عشر من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم مضايقات شرطة الاحتلال، ومنع الشباب من دخول الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أن مئات المصلين أحيوا صلاة الفجر في ساحات ومصليات المسجد، رغم تشديدات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة والأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا وأقامت العديد من الحواجز، ومنعت عدد كبير من الشبان من دخول المسجد الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال إدخال طعام السحور للمعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك عند باب الأسباط واعتدت على المتواجدين في المكان.

فيما اعتدت بالضرب وقنابل الصوت والغاز على الشبان، الذين تواجدوا بكثافة بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لإقامة صلاة الفريضة.

وتمكن العشرات من الشبان من صلاة الفجر في شوارع القدس بالقرب من باب الأسبط.

وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والتراويح الليلة الماضية، في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ١٧ من شهر رمضان.

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وتمكّن المصلّون من الوصول إلى المسجد الأقصى وسط القدس المحتلة رغم انتشار حواجز الاحتلال في محيط البلدة القديمة، وتشديد إجراءات تقييد وصول المصلّين إلى الأقصى.

وانطلقت دعوات فلسطينية منذ أيام للزحف نحو الأقصى والاحتشاد في باحاته للتصدّي لاقتحام قوات قطعان المستوطنين للمسجد خلال الساعات والأيام القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين