أبو محفوظ: القدس عنوان الصراع ودور فلسطينيي الخارج يُعزز صمود المقدسيين ويُفشل سياسة التهويد

قال نائب الأمين للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ، إن القدس عنوان الصراع مع العدو وهي خط أحمر، وما يقوم به الاحتلال من محاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وكذلك من همجية وبشاعة في الاعتداء على النساء وكبار السن والتدمير والتخريب أمام أعين العالم، يفتح المعركة مع هذا الاحتلال في الداخل وكذلك مع شعبنا في الشتات وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، والتي عبرت عنه المواقف الرافضة والمنددة بهذا العدوان والإجرام.

وأشار أبو محفوظ خلال لقاء الأمانة العامة الطارئ الذي انعقد حول تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى تحت عنوان "القدس حط أحمر"، إلى دور المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وتحركه في إطار الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وحشد الدعم لتعزيز صمود المقدسيين في مواجهة سياسة التهويد الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وأضاف:" ها هو العدو في شهر رمضان يصعد من عدوانه على المسجد الأقصى والمرابطين ضمن إحياء عيد الفصح اليهودي، ويتصدى شعبنا الفلسطيني لهذه الجرائم ويدافعون عن القدس والأقصى ويقدمون التضحيات ويسطرون أروع مشاهد البطولة والصمود والتصدي بدمائهم الزكية في سبيل أن يبقى المسجد الأقصى طاهرا من دنس الاحتلال".

وتابع أبو محفوظ بأن معركة القدس لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال وتحرير كامل التراب الفلسطيني، وأن الجرائم الصهيونية بحق القدس والشعب الفلسطيني لن تمر دون حساب، وأن الرسالة إلى أهالي القدس بأن المؤتمر الشعبي يبذل كل الجهود لتحمل مسؤولياته تجاه القدس والمسجد الأقصى.

وأشار أبو محفوظ إلى أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وجهت منسقيات المؤتمر في مختلف الأقطار والقارات إلى ضرورة حشد الجهود لأبناء الجالية الفلسطينية في سبيل تنظيم الفعاليات الداعمة للقدس والمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين