ذكاء اصطناعي يتنبأ بأمراض القلب ومخاطر السكتة الدماغية

طوّر باحثون يعملون في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة نموذجًا تعليميًّا يتنبأ باحتمال الوفاة لمدة 10 سنوات بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية ناجمة عن مرض تصلُّب الشرايين القلبي الوعائي، وذلك عبر استخدام أشعة سينية واحدة للصدر.

وفقًا لموقع bgr.com، تُعرف هذه التقنية باسم مخاطر CXR-CVD، واستخدمت مجموعة مستقلة مُشكّلة من حوالي 11430 مريضًا جميعهم خضعوا لتصوير الصدر بالأشعة السينية مما جعلهم مؤهلين للعلاج بالعقاقير المخفضة للكوليسترول وهو نوع من العلاج الوقائي للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وتم تقديم نتائج هذه الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية، مؤكدين أنّ التعلم العميق هو نوع من الذكاء الاصطناعي المتقدم (AI) يمكن تدريبه على البحث في صور الأشعة السينية عن الأنماط المرتبطة بالأمراض.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، جاكوب فايس، طبيب أشعة تابع لمركز أبحاث تصوير القلب والأوعية الدموية في ماساتشوستس :" إنّ نموذج التعلم العميق لدينا يقدم حلًّا محتملًا للفحص عن مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام صور الأشعة السينية الموجودة على الصدر ويمكن استخدام هذا النوع من الفحص لتحديد الأفراد الذين قد يستفيدون من دواء الستاتين ولكنهم لا يعالجون حاليًّا".

وأوصت الدلائل الإرشادية الحالية بتقدير خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية العكسية لمدة 10 سنوات لتحديد من يجب أن يحصل على العقاقير المُخفّضة للكوليسترول للوقاية الأولية.

وتُعدُّ أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث تشير التقديرات إلى أنّ أمراض القلب والأوعية الدموية تودي بحياة 17.9 مليون شخص كل عام.

المصدر / وكالات