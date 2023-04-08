الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط طوباس لليوم الثاني

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط طوباس بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية، على حاجزي تياسير والحمرا، وأوقفت مركبات المواطنين المتجهة إلى الأغوار، وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما خلق أزمة مرورية خانقة على الحاجزين".

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وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت الحاجزين المذكورين كليا على فترات متقطعة منذ يوم أمس، وكثفت من تواجدها في عدة مناطق من الأغوار، عقب مقتل مستوطنتين باطلاق نار في الأغوار.

يذكر أن عملية إطلاق النار بالأمس عند غور الأردن، أسفرت عن مقتل مستوطنتين وإصابة أخرى بجراح حرجة، قبل انسحاب المنفذ، فيما قتل سائح إيطالي، وأصيب عدد من المستوطنين بينهم حالات خطيرة، في عملية دهس وإطلاق نار في الداخل المحتل (تل أبيب)، قبل استشهاد المنفذ.

المصدر / فلسطين أون لاين