أغنى رجال أعمال العملات المشفرة خسروا مليارات الدولارات

أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية بأن أغنى رجال أعمال العملات المشفرة خسروا 110 مليارات دولار خلال العام الماضي، بواقع ثلاثة أرباع ثروتهم.

وأشارت المجلة إلى أنه في أبريل 2022 تم إضافة 7 أشخاص إلى قائمة المليارديرات الذين كسبوا أموالهم من خلال تكنولوجيا العملات المشفرة و"البلوك تشين"، لتوسيعها إلى 19 وهو أكبر رقم في التاريخ.

وكشفت المجلة أن ثروة قائمة رجال الأعمال مجتمعة بحوالي 140 مليار دولار، وبعد سلسلة من عمليات الكشف عن الاحتيال، والدعاوى القضائية الحكومية، وانخفاض قيم الأصول، انخفض إلى أقل من 30 مليار دولار اعتبارا من 10 مارس 2023، وأصبح عشرة أشخاص من القائمة خارج رجال الأعمال المليارديرات.

وأضافت المجلة أنه على مدار الإثني عشر شهرا الماضية، انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بمقدار 700 مليار دولار بمقدار النصف تقريبا، وأدى انهيار صندوق التحوط، ومشاكل تبادل العملات المشفرة، إلى زيادة مخاوف المستثمرين وتسريع تدفق رأس المال من الصناعة.

المصدر / وكالات