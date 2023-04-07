الجيش اللبناني يعلن عثوره على منصات صواريخ جنوبي البلاد

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق جنوبي البلاد على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الجيش، في بيان، إن عناصره "عثروا على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، جنوب البلاد، ويجري العمل على تفكيكها".

وأضاف أن "وحدة من الجيش عثرت في سهل مرجعيون (جنوب) على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها".

وفجر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء هجوم على لبنان، زاعما قصف أهدافا للبنية التحتية لحركة حماس.

يأتي ذلك بالتزامن مع شن طائرات حربية إسرائيلية غارات جديدة على أهداف في قطاع غزة، أطلقت الفصائل الفلسطينية على إثرها رشقات صاروخية على مستوطنات ومدن إسرائيلية متاخمة للقطاع.

هذه التطورات جاءت بعد إطلاق نحو 37 صاروخا، الخميس، من الأراضي اللبنانية تجاه منطقة الجليل شمالي فلسطين المحتلة.

وبينما لم تتبن أي جهة لبنانية المسؤولية، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق الصواريخ جاء ردا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.













المصدر / الأناضول