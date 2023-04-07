فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يغلقون مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة

واتساب يضيف إلى أندرويد ميزة كانت تقتصر على الآيفون

عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء عن مليون شخص بكندا

130 ألف مُصلٍٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في "الأقصى"

نجاة المحرر ماهر برقان من محاولة اغتيال في الخليل

"حماس" تبارك عملية الأغوار وتُحذّر الاحتلال من استمرار عدوانه

أبو زهري: حماقات الاحتلال ستتسبب في حال استمرارها في تفجير المنطقة بأسرها

أسير من بلدة يعبد يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الفصائل تبارك عملية الأغوار وتعدها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال

مقتل 3 مستوطِنات في عملية فدائية بغور الأردن

بالصور 130 ألف مُصلٍٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في "الأقصى"

07 ابريل 2023 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
...
130 ألف مُصلٍٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في "الأقصى"

أدى نحو 130 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافَد المصلون من الضفة والداخل المحتل عام 48، فيما منعت قوات الاحتلال دخول الآلاف.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، أنّ نحو 130 ألف مصلٍّ في المسجد الأقصى.

وحشدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 2200 عنصر من عناصرها، على الحواجز والأماكن القريبة من المسجد الأقصى، لتأمين احتفالات المستوطنين في ثاني أيام ما يُسمّى "عيد الفصح".

اقرأ أيضًا: مبادرات فردية وجماعية بالقدس والداخل لتكثيف التواجد في "الأقصى"

وعززت قوات الاحتلال من وجود عناصرها على الحواجز الفاصلة بين القدس ومدن الضفة الغربية.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، ازدحامًا كبيرًا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس. وفي الإطار رفضت قوات الاحتلال دخول عدد كبير من الرجال والسيدات بذرائع أمنية.

وعقب صلاة الجمعة، هتف مُصلّون ممن تمكنوا من الدخول للمسجد الأقصى "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

photo_2023-04-07_14-23-14.jpg


photo_2023-04-07_14-23-10.jpg


photo_2023-04-07_14-22-57.jpg


photo_2023-04-07_14-23-00.jpg


photo_2023-04-07_14-22-52.jpg


photo_2023-04-07_14-22-48.jpg


photo_2023-04-07_14-22-35.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأقصى #المسجد الأقصى #صلاة الجمعة في الأقصى #الجمعة الثالثة من رمضان

متعلقات

الأكثر قراءة