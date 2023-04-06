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"كهرباء غزة" تطلق حملة "رمضان الخير".. تعرف إلى التفاصيل

06 ابريل 2023 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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أطلقت شركة كهرباء غزة اليوم الخميس حملة "رمضان الخير"، التي تشتمل على عروض وتسويات متنوعة، لتصويب أوضاع المشتركين في القطاع.

وقالت الشركة في تصريح صحفي، إن الحملة تستهدف شرائح المشتركين كافة.

وتشمل الحملة: تسوية المتأخرات، وتجزئة الاشتراكات العائلية، ومكافأة المشتركين الملتزمين بالسداد النقدي، والتحول للقسط النقدي الثابت لمشتركي الدفع المسبق، وحملة أهلنا وما نسيناكم.

ودعت الشركة المشتركين إلى اغتنام فرصة التسهيلات لتصويب وتسوية أوضاعهم، مبينة أن الحملة تبدأ من اليوم وتنتهي في العاشر من مايو المقبل.

وأشارت إلى أن الاشتراك في الحملة متاح عبر تطبيق "كهرباء غزة".

 لتحميل التطبيق اضغط هنا:

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #شركة الكهرباء

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