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صبرة: محاولات الاحتلال تنفيذ بعض المعتقدات التلمودية بالأقصى تفجير لكل المنطقة

05 ابريل 2023 . الساعة 23:58 بتوقيت القدس
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صبرة: محاولات الاحتلال تنفيذ بعض المعتقدات التلمودية بالأقصى تفجير لكل المنطقة

قال القيادي في حركة حماس د. ماهر صبرة إن محاولات الاحتلال المجرم اليوم لتنفيذ بعض المعتقدات التلمودية في ساحات المسجد الأقصى ما هي إلا تفجير لكل المنطقة.

وأضاف صبرة خلال مسيرة بمنطقة شرق غزة نصرةً للمسجد الأقصى إن محاولات الاحتلال تغيير الواقع في القدس والمسجد الأقصى عبر فرض محاولات التقسيم الزماني والمكان هو لعبٌ بالنار وتجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وقال صبرة: "سنحسم الصراع لأهل الحق والحقيقة، لقضيتنا قضية فلسطين والقدس".

وفي رسالة وجهها للاحتلال قال صبرة: "إن أبطال الضفة والقدس والداخل وكل الساحات لك بالمرصاد، وستبقى غزة سنداً ومدداً لأبطال خط الدفاع عن الأقصى".

وطالب صبرة الأمة العربية والإسلامية بأن يكونوا مدداً لشباب القدس وحرائرها في الدفاع عن المقدسات لتبقى قضية القدس حيةً فينا.

ووجه صبرة رسالتنا للعالم طالب فيها إلجام هذا المحتل عن عدوانه بحق مقدساتنا، فحقنا في القدس وفلسطين ثابت وأبدي.

 

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#اقتحام الأقصى #حركة حماس #شرق غزة #ماهر صبرة #مسيرة نصرة للأقصى

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