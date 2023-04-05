صبري يدعو إلى نصرة الأقصى إعلاميًا في دول العالم كافة

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري ضرورة نصرة المسجد الأقصى إعلاميا ودعمه في جميع الوسائل المتاحة.

وقال صبري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الدعم الإعلامي للمسجد الأقصى هو فرض عين على كل مسلم يستطيع استخدام وسائل الإعلام.

وأضاف أنه يتوجّب على العلماء والدعاة والإعلاميين وكلّ مسلم في أنحاء العالم يستطيع استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أن يعمل على نصرة الأقصى المبارك.

ويعتزم المستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، التجمع عند المسجد الأقصى، بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.

وتتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط في باحاته، من أجل التصدي لمخططات المستوطنين التي تحاول المس بمكانته الدينية، وتنتهك حرمة المسجد وحرمة شهر رمضان.

وأكد نشطاء ضرورة التصدي لمخططات تدنيس المسجد الأقصى وذبح المستوطنين للقرابين الحيوانية داخل ساحاته، والمنوي تنفيذها اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين