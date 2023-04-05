دعوات للمشاركة في "فجر المرابطين" الجمعة القادمة في مساجد الضفة

دعت حملة "الفجر العظيم"، للمشاركة الحاشدة في صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة المقبل، في مساجد الضفة نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك في وجه الاحتلال.

وأكدت الحملة، ضرورة الحشد والمشاركة وتلبية نداء "فجر المرابطين"، نصرة للمسجد الأقصى وردًّا على اعتداءات الاحتلال على المعتكفين وقمعهم بالمصلى القبلي، وتدنيس المستوطنين للمسجد ومحاولتهم ذبح القرابين في "عيد الفصح".

وأوضحت أنّ الحشد في صلاة الفجر العظيم سيكون في المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومسجد طوباس القديم في طوباس، ومسجد محمد الفاتح في قلقيلية، ومسجد عمر بن الخطاب في أريحا، والمسجد الكبير في جنين، ومسجد النصر في نابلس، والمسجد الجديد في طولكرم، والمسجد الكبير في سلفيت، ومسجد العين في رام الله والبيرة، ومسجد عمر بن الخطاب في بيت لحم.

وتتزامن هذه الدعوات مع دعوات للحشد في الفجر العظيم في المسجد الأقصى، إسنادًا للمرابطين في المسجد الأقصى، وردًّا على دعوات المستوطنين لاقتحامه وذبح القرابين.

وتواصلت دعوات النفير من قِبل فلسطينيي الداخل المحتل وأهالي الضفة الغربية، لإسناد المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لمخططات المستوطنين فيما يسمى "عيد الفصح العبري".

وخرجت الليلة الماضية مسيرات غاضبة في مدينة أم الفحم نصرة للأقصى، عقب اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في المصلى القبلي وإخراجهم منه بالقوة.

وانطلقت دعوات للمشاركة في مسيرات جماهيرية في الضفة الغربية ومدن الداخل الفلسطيني المحتل وغزة، لنصرة المسجد الأقصى، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وتوجهت عشرات الباصات من مدن الداخل المحتل صوب المسجد الأقصى، لإسناد المعتكفين، بعد الاعتداء عليهم واعتقال عدد كبير منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين