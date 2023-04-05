رد ميسي على عرض نادي الهلال السعودي

أكدت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض خلال الفترة الماضية عرضًا خياليًا قدمه له نادي الهلال السعودي بقيمة 400 مليون يورو سنوياً.



وبحسب (TyC Sports) فإن النجم البالغ من العمر 35 عاماً، رفض العرض المقدم من الهلال السعودي، بسبب رغبته في الاستمرار باللعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.



وقال الصحفي غارسيا غروفا إن رفض ميسي عرض الهلال السعودي رغم قيمته المالية المذهلة، أعاد الأمل لنادي باريس سان جيرمان بشأن إمكانية التمديد للاعب الذي ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو/ حزيران القادم.



وتابع غارسيا حديثه قائلا: "على الرغم من عودة الأمل لباريس سان جيرمان، إلا أن المستفيد الأبرز من هذا الرفض هو برشلونة، الذي يبدو مستعداً لتخفيض فاتورة أجور لاعبيه بصورة كبيرة من أجل استعادة خدمات ميسي الموسم المقبل".



ولن تكون مهمة برشلونة لاستعادة ميسي سهلة، إذ إن النادي الكتالوني مطالب بتخفيض فاتورة رواتب لاعبيه بأكثر من 200 مليون يورو، قبل التفكير في إبرام صفقات جديدة.



وخاض النجم الأرجنتيني مع برشلونة 520 مباراة، أحرز خلالها 474 هدفاً، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان عام 2021، حيث سجل معه حتى الآن 67 هدفاً في 50 مواجهة.

المصدر / فلسطين اونلاين