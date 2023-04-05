رابطة علماء فلسطين تستنكر بشدَّة عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى

استنكرت رابطة علماء فلسطين، بشدَّة، عربدة الاحتلال الإسرائيلي وقواته في المسجد الأقصى ليلة وفجر اليوم الأربعاء.

وقالت الرابطة في بيان لها، وصل " " نسخة عنه: "لقد تمادى العدو الصهيوني في طغيانه وعربدته، حتى وصل الأمر للدخول إلى داخل المسجد الأقصى بالأحذية والأسلحة والاعتداء الوحشي على المعتكفين والمعتكفات مما أدَّى إلى وجود عشرات الإصابات واعتقال بعض الشباب المرابطين، ومحاولة إخراج بعض المعتكفين من المسجد بالقوة العسكرية".

وأضافت: "يا أحرار العالم إن المسجد الأقصى في خطر شديد، حيث ينوي المحتل الغاصب ذبح قربان ما يُسمَّى بعيد الفصح ولو بالقوة مساء اليوم الأربعاء، وكل هذه الاعتداءات تحصل على مرأى ومسمع العالم أجمع، ووسط صمت عربي وإسلامي رهيب".

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وأكدت على جميع أبناء الأمَّة الإسلامية العمل على وقف اقتحامات المستوطنين، كل في مكانه وحسب قدرته، "فلا يجوز أن تقام في المسجد الأقصى بما فيها باحاته أي عبادة أو أي طقوس دينية غير العبادات الإسلامية".

وحيَّت رابطة علماء فلسطين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني المرابطين في المسجد الأقصى والمدينة المقدَّسة، مؤكدة أنهم رأس الحربة في مواجهة مخطَّطات الاحتلال، نيابة عن الأمَّة الإسلامية قاطبة.

المصدر / فلسطين أون لاين