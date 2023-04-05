"مشعل" يدعو للتحرك والتحشيد نصرة للمسجد الأقصى

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك نقلة خطيرة في العدوان عليه واستباحته، والهمجية ضد إخواننا وأخواتنا المرابطين والمرابطات.

وطالب مشعل الجميع بالسقف الأعلى من المبادرة، والتحرك والتفاعل والتحشيد والنصرة والعمل الاختصاصي والميداني والشعبي كلٌ في نطاق مجاله ومسؤوليته لنصرة المسجد الأقصى.

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وشدد رئيس حماس في الخارج، على أن "معركة الأقصى معركتنا جميعاً على المستوى الفردي والجماعي، فأَروا ربكم خير ما عندكم خاصة في هذا الشهر الفضيل؛ شهر الجهاد والصبر والنصر، والمعارك الحاسمة في تاريخ الأمة".

المصدر / فلسطين أون لاين