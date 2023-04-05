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بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

05 ابريل 2023 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات وعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية، و"صلوات" علنية في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، وذلك في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

جاء الاقتحام الصباحي للمستوطنين بعد ليلة قاسية تعرض لها المرابطون في المسجد الأقصى، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدججة بالسلاح المصلى القبلي، واعتدت بشكل وحشي على المتواجدين فيه لافراغة.

وتم تسجيل إصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، حيث أشار الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر عنه إلى أن "عددا من الإصابات في المسجد الأقصى وان سيارات الإسعاف التابعة لنا تتوجه للمسجد".

وفي محيط وخارج أسوار المسجد الأقصى، قال الهلال الأحمر في القدس إثر المواجهات مع قوات الاحتلال إنه "تم تسجيل 7 إصابات وتم نقل إصابتين للمستشفى، وكانت معظم الإصابات بالمطاط والاعتداء بالضرب".

المصدر / فلسطين أون لاين
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