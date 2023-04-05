لجنة المتابعة تدعو جماهير شعبنا للرد على جريمة اقتحام المسجد الأقصى

نددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بالجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وإصابة واعتقال المئات وتخريب محتويات المسجد الأقصى وانتهاك حرمته.

ووجهت اللجنة في بيان لها، وصل " "، نسخة عنه، اليوم الأربعاء، التحية لجماهير شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة وأبطالنا المقاومين الذين هبوا في كل مكان لنجدة الأقصى، ودعت اللجنة جماهير شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام والرد على جرائم الاحتلال في كل مكان وبكل ما تمتلك من أدوات المواجهة.

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وأكدت لجنة المتابعة أن الفصائل الفلسطينية ومقاومي شعبنا وأبطاله سيردون على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية، وأن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة شديدة.

وطالبت لجنة المتابعة المجتمع الدولي والامم المتحدة بحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته وملاحقة قادة وجنود الاحتلال في المحاكم الدولية نصرةً للعدالة والإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين