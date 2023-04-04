"حماس" تنظم وقفة جماهيرية نصرة للضفة والقدس في البريج وسط القطاع

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس في مخيم البريج وسط قطاع غزة بعد صلاة التراويح مباشرة وقفة جماهيرية تضامنا ونصرة للقدس والضفة الغربية، وتنديداً بالانتهاكات الصهيونية بحقهما.

وقال القيادي في حركة حماس أ.د. ماهر الحولي: "إن حركة حماس والمقاومة تراقب عن كثب السلوك الذي يجري في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية من اعتداءات واقتحامات؛ لنقف اليوم وقفة غضب لنجدد تأكيدنا على تضامننا ووقوفنا إلى جانب شعبنا".

وتابع الحولي: "نبرق بالتحية إلى كتائب القسام وكتيبة جنين وعرين الأسود في نابلس وطولكرم وكل مدن الضفة الغربية، ونشد على أياديهم في مقاومة وصد الغطرسة الصهيونية على أرضنا".

وأكد الحولي في كلمته بأن المرابطين المرابطات في المسجد الأقصى سيُفشلون كل مخططات الاحتلال والمستوطنين في محاولاتهم لتدنيس الأقصى، مشدداً أن المقاومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه شعبنا ومقدساته.

وحذر الحولي من أي مساس بالمسجد الأقصى مؤكدا أن الرباط في المسجد الأقصى واجب شرعي لصد اقتحامات المستوطنين، باعثا برسالة للمرابطين بألا يتوانوا للحظة عن التواجد الدائم في ساحات المسجد الأقصى لحمايته من التدنيس.

واختتم الحولي كلمته بتوجيه التحية لكل أبناء شعبنا المرابطين في كافة مدن وقرى الضفة والقدس وربوع فلسطين، مشدداً على أن شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة غطرسة الاحتلال، ومثمنا نضال وثورة كل المقاومين الثائرين وأبطال العمليات الفردية وعائلاتهم في مواجهة الاحتلال.