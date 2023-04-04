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محدث | اقتحام المصلى القبلي ووقوع إصابات بين المعتكفين

04 ابريل 2023 . الساعة 23:00 بتوقيت القدس
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محدث | إقتحام المصلى القبلي ووقوع إصابات بين المعتكفين

أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال افرغت ساحات المسجد الاقصى المبارك من الشبان والمصلين، واعتدت على عدد من الشبان في باب السلسلة أثناء إخراجهم من الأقصى واعتقلت 3 شبان من باب العامود.

وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي بالمسجد الاقصى، وأطلقت قنابل الغاز والصوت على المعتكفين بداخله.

وبيّنت المصادر أنه أعقب ذلك اقتحام قوات الاحتلال للمصلى القبلي من باب العيادة الخلفية في الـمـسـجد الأقـصى المـبارك.

وأكدت المصادر وقوع إصابات في صفوف المعتكفين عقب اقتحام قوات الاحتلال للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

وكانت مصادر محلية أفادت في وقت سابق  أنّ المعتكفين أغلقوا أبواب المصلى القبلي منعًا لاقتحام قوات الاحتلال.

وأفادت المصادر بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي من أجل إخراج المعتكفين بداخله عشية عيد الفصح اليهودي.

وقالت المصادر إنّ توترًا حدث في المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحام قوات الاحتلال له بأعداد كبيرة.

وأضافت أنّ المعتكفين قاموا بإغلاق بوابات المصلى القبلي على أنفسهم لمنع قوات الاحتلال من اقتحامه وإخراجهم بالقوة.

 

يتبع...

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#المسجد الأقصى #المصلى القبلي #اقتحام الاقصى #الاعتكاف في الأقصى

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