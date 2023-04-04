"الكتلة" بالضفة تعلن النفير وشدّ الرحال للاعتكاف في "الأقصى"

دعت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية، للنفير العام وشدّ الرحال والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك بدءاَ من هذه الليلة وحتى ظهر يوم الخميس، للتصدّي للمستوطنين وإفشال مخططاتهم بتدنيس المسجد الأقصى وذبح قرابينهم في باحاته.

وتأتي هذه الحملة في ظل تحشيد جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً الأربعاء، تزامناً مع ما يسمَّى "عيد الفصح العبري".

وقالت الكتلة: "لطالما كانت الحركة الطلابية ولا تزال حصن هذا الوطن ودرعه الحامي في وجه مخططات الاحتلال، واليوم نحن على موعد مع محطّة جديدة لندافع عن مسرى نبينا ونفديه بكل ما نملك في وجه الصهاينة المحتلين".

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "الرباط الرباط، والاعتكاف الاعتكاف في أقدس مقدّساتنا، وليكن شعارنا "لن نترك الأقصى لهم".

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وفي السياق، تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدّي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدّسة.

وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غدٍ الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين، ونيّتهم تدنيس المسجد وذبح القرابين فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين