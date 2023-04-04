خلال مارس.. 26 شهيدًا و2927 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره الدوري، (2927) انتهاكاً في الضفة والقدس خلال الشهر الماضي، استُشهد خلاله (26) مواطناً، بينهم (5) أطفال -دون سن الـ18.

ونفذت قوات الاحتلال عدَّة مجازر جديدة خلال عمليات اقتحام وتوغل في محافظة جنين ومخيمها، مسجّلة العدد الأكبر من الشهداء خلال شهر مارس، بواقع (14) شهيداً، أبرزهم الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة (49) عاماً.

كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة خلال عملية توغلها في مدينة جنين بتاريخ 16/3، أدَّت إلى استشهاد (4) فلسطينيين، من بينهم الشهيد يوسف بركات شريم (29) عاماً، والشهيد نضال أمين خازم (28) عاماً.

واستُشهد الشاب محمد خالد العصيبي (26 عامًا) من قرية حورة في النقب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدّية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، كان يدافع عن إحدى المرابطات اللاتي منعهن الاحتلال من دخول المسجد.

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وشملت الانتهاكات (484) عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قامت باحتجاز (10) آخرين، ونفذت مجموعات المستوطنين (9) أنشطة استيطانية، فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنين (130) اعتداءً، تنوّعت ما بين اقتلاع أشجار وتجريف أراضٍ واعتداء على المزارعين والمحاصيل الزراعية في مختلف مدن ومحافظات الضفة.

ودمَّرت قوات الاحتلال والمستوطنون ممتلكات فلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بعدد (82) منشأة، فيما صادرت (64) من الممتلكات.

وأحصى المركز (16) عملية هدم لمنازل فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، حيث بلغ عدد مداهمات المنازل التي تعود لفلسطينيين (189) مداهمة.

وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدَّسات (26) اعتداءً، فيما جرى توثيق اقتحام (3532) مستوطناً لـ المسجد الأقصى المبارك.

وتخلّل الشهر قيام سلطات الاحتلال بإغلاق (46) منطقة وشارع، وإقامة (422) حاجزًا، من الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين