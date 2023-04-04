عائلة نزار بنات تعوّل على "الجنائية" لمحاسبة قتلته

رام الله-غزة/ أدهم الشريف:

تعلّق عائلة بنات آمالًا كبيرة على بدء لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، مؤخرًا، في التحقيق بقضية اغتيال أجهزة أمن السلطة ابنها المعارض السياسي نزار بنات.

وأكد الناشط عمار بنات ابن عم الشهيد نزار، أن المحكمة عقدت قبل أيام أولى جلسات التحقيق بحضور فريق من محققيها للاستماع لإفادة غسان بنات شقيق نزار.

وبيَّن بنات في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن العائلة لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مماطلة وتسويف المحكمة العسكرية التابعة للسلطة في رام الله بمحاكمة قتلة نزار، وعددهم 14 من مرتبات جهاز الأمن الوقائي في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

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وكانت هذه القوة اغتالت نزار عضو قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية، بعد اعتقاله من منزل في الخليل، فجر 24 يونيو/ حزيران 2021، والاعتداء عليه بعنف شديد أدَّى إلى مقتله.

وقرَّرت السلطة في يونيو 2022 الإفراج عن المتهمين باغتيال بنات بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم التي تقاطعها عائلة نزار ومحاميها غاندي الربعي.

وحين عقدت المحكمة الجنائية الدولية أولى جلسات التحقيق بقضية نزار، كتب شقيقه غسان على حسابه في "فيس بوك": "باختصار شديد.. الكذب والتضليل الموجود في رام الله سيبقى في رام الله. العالم اليوم يحقق في تصرفات وسلوكيات هذه المنظومة. ملف نزار وقضيته أصبح بين يدي المجتمع الدولي. ما قبل نزار ليس كما بعده".

المصدر / فلسطين أون لاين