ماك آند تشيز

المكونات:

مغلف معكرونة كوع بوزن 300 جرام.

كوب جبنة شيدر مبروشة.

كوب جبنة موزاريلا مبروشة.

ثلاثة ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

ثلاثة أكواب حليب بارد.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة خردل (اختياري).

طريقة التحضير:

في قدر على النار، ضعي لتريْن من الماء المغلي مع ملعقة كبيرة ملح.

اسلقي المعكرونة لمدة خمس دقائق حتى تنضج نضجًا غير كامل.

ارفعيها وصفيها واغسليها بماء بارد واتركيها جانبًا.

في قدر على النار، ضعي الزبدة والزيت.

أضيفي الدقيق، وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي الحليب البارد ثم الملح والبهارات.

اخلطي جيدًا حتى تتجانس.

أضيفي الأجبان وابدأي بالتحريك.

على نار هادئة جدًا، حتى تذوب تمامًا.

أضيفي المعكرونة وقلبي جيداً لمدة دقيقة ثم ارفعيها عن النار، وقدميها ساخنة.