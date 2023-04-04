فنلندا تصبح العضو الـ31 في حلف الناتو اليوم

تنضم فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء، لتصبح العضو الـ31 في الحلف، بعد موافقة تركيا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إن الحلف سوف يحتفل بانضمام فنلندا من خلال مراسم رفع العلم "في يوم جيد من أجل أمن فنلندا وأمن الشمال، وبالنسبة للناتو بأكمله".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل لمدة يومين في مقر الحلف لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

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ويتزامن الاجتماع مع الذكرى السنوية الـ 74 لتأسيس الحلف.

وكانت فنلندا قد تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الحلف مع السويد في مايو 2022 بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكن طلبها واجه عراقيل بسبب معارضة أنقرة لانضمام السويد.

ومازال ينتظر طلب السويد تصديق تركيا، بسبب عدة نقاط عالقة، من بينها مخاوف أنقرة من افتقار التعاون في مجال محاربة الارهاب.

المصدر / فلسطين أون لاين