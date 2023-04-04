فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماك آند تشيز

فنلندا تصبح العضو الـ31 في حلف الناتو اليوم

أسامة أبو اسنينة.. معتكف ترك الخليل مؤقتًا وتفرغ للرباط في "الأقصى"

خيمة اعتصام بغزة إسنادًا لمعركة الأسير عدنان ضد الاعتقال الإداري

أرز بخاري

قشور السيليوم: ما هي فوائدها؟

تذكير من أفطر ناسيًا في نهار رمضان

إبراهيم أبو سرايا.. بالتجربة الشخصية يصنع بخورًا يضاهي المستورد

دعوات لشدِّ الرحال للمسجد الأقصى للتصدّي لـ"ذبح القرابين"

الجامعة الإسلامية بغزة تعلن عن وظيفة شاغرة لخريجي الإدارة والمحاسبة

فنلندا تصبح العضو الـ31 في حلف الناتو اليوم

04 ابريل 2023 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
...
فنلندا تصبح العضو الـ31 في حلف الناتو اليوم

تنضم فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء، لتصبح العضو الـ31 في الحلف، بعد موافقة تركيا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إن الحلف سوف يحتفل بانضمام فنلندا من خلال مراسم رفع العلم "في يوم جيد من أجل أمن فنلندا وأمن الشمال، وبالنسبة للناتو بأكمله".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل لمدة يومين في مقر الحلف لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

اقرأ أيضا: البرلمان التركي يوافق على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي

ويتزامن الاجتماع مع الذكرى السنوية الـ 74 لتأسيس الحلف.

 وكانت فنلندا قد تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الحلف مع السويد في مايو 2022 بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكن طلبها واجه عراقيل بسبب معارضة أنقرة لانضمام السويد.

ومازال ينتظر طلب السويد تصديق تركيا، بسبب عدة نقاط عالقة، من بينها مخاوف أنقرة  من افتقار التعاون في مجال محاربة الارهاب.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الناتو #فنلندا #فنلندا عضو في الناتو

متعلقات

الأكثر قراءة