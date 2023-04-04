أبو كرش: لا إرادة لدى السلطة لإنهاء ملف "تفريغات 2005"

غزة/ أدهم الشريف:

أكد الناطق باسم "تفريغات 2005"، رامي أبو كرش أنه لا توجد إرادة لدى السلطة في رام الله لإنهاء هذا الملف العالق، وذلك في معرض رده على تصريحات للقيادي في حركة فتح توفيق الطيراوي التي قال فيها: إن السلطة وفتح ظلمت الموظفين بغزة.

وعدَّ أبو كرش في أثناء حديثه مع "فلسطين"، تصريحات الطيراوي ليست الأولى من نوعها، فقد سبقها تصريحات مماثلة من شخصيات قيادية في فتح والسلطة، لكن دون وضع حلول لإنهاء هذا الملف.

وأضاف أن "قضايا وهموم المواطنين والموظفين في قطاع غزة لا تحتاج الاعتراف بالذنب أو عدم الاعتراف، بقدر ما تحتاج إرادة سياسية حقيقية لوقف التمييز الجغرافي بين غزة والضفة، وإعادة الحقوق لأصحابها".

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وأشار إلى تصريحات وردت كذلك على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، وأفاد فيها بأن فتح ظلمت أبناءها بغزة، وتعهد بعدها بإعادة الحقوق وإنصاف موظفي السلطة، لكن لم يحرك أحد ساكنًا.

وعدَّ استمرار أزمة ملف 2005، يمثل إمعانًا في التمييز الجغرافي بين موظفي غزة والضفة الغربية، مرجحًا أنه لن يتبع تصريحات الطيراوي أي برنامج عملي من أجل إنهاء الملف، لكن شدد على ضرورة أن تساهم السلطة في تخفيف أعباء موظفيها بغزة.

وأوصى بضرورة تبني رئاسة السلطة والحكومة في رام الله خطة حقيقية من شأنها أن تعيد الحقوق لأصحابها وإنصاف الموظفين بغزة.

وسبق أن نظَّم موظفو تفريغات 2005، سلسلة فعاليات احتجاجية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، احتجاجًا على عدم اعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة، وصلت حد الاعتصام في خيمة بساحة السرايا، لأشهر لكن دون جدوى.