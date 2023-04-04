حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين؛ ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مجاهد العامودي من برقين على حاجز الجلمة، والشاب محمد الخالدي من مخيم جنين أثناء مروره على حاجز زعترة مساء أمس.

كما اقتحمت تلك القوات قرية عانين غرب جنين وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف شعبان ياسين، واقتحمت قرى رمانة، وتعنك، والطيبة، وبلدة جبع ومدخل بلدة يعبد، ما ادى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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وفي سلفيت، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم قرية مردا شمال سلفيت، وأمطرت المنطقة بقنابل الصوت ما تسبب بحالة من الخوف والهلع، خاصة في صفوف الأطفال.

وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال التي تغلق مداخلها وتقتحمها بين حين وآخر، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس من جهة منطقة الطور.

وأفاد شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية تابعة لوحدة اليمام اقتحمت وسط مدينة نابلس، وتمركزت بالقرب من منزل الشهيد إبراهيم النابلسي، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل معتصم النابلسي ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي.

وقامت قوات خاصة باعتقال الأسير المحرر معتصم النابلسي ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي، والذي كان معتقلا في السجون الإسرائيلية لأكثر من 7 سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين