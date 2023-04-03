غازات البطن مشكلة شائعة تعرف على طرق التخلص منها

غازات البطن مشكلة شائعة جداً يصاحبها أصوات الأمعاء غير المريحة، وغالبًا ما تشكل الغازات إحراجًا وقلقًا للشخص المصاب عندما تحدث.

مستشفى مايو كلينك أوضحت أن الأطعمة التي ينتج عنها إنتاج الغازات هي الفاصوليا، العدس، منتجات الألبان والفواكه والمحليات الاصطناعية.

ومن أبرز وصفات علاج غازات البطن

شاي النعناع: يحتوي النعناع على المثنول والذي له تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي وحتى يساعد في تهدئة الأعصاب، لذلك، فهو واحد من أفضل العلاجات المنزلية لألم الغازات.

شاي البابونج: فهو من الأعشاب المضادة للالتهابات ومضادة للتشنج وخصائص الاسترخاء التي تعمل بشكل مثير للتخلص من ألام الغازات والحرقة

الفلفل الأسود: هو واحد من العلاجات المنزلية للغازات لخصائص الشفاء المثيرة فيه، خصوصاً في مشاكل الحموضة وعسر الهضم عن طريق الإفراج عن حمض الهيدروكلوريك في المعدة.

خل التفاح: استخدام خل التفاح سيجعل المعدة حمضية بما يكفي لهضم الطعام وتخفيف مشاكل الغازات وعسر الهضم.

الثوم: يستخدم الثوم في وجود لادغة تحدث العجائب لتحفيز الجهاز الهضمي

الماء الدافئ: من العلاجات المنزلية الرائعة للتخلص من الغازات فهو وسيلة ليس فقط للتخلص من الغازات ولكن لتخلص الجسم من جميع السموم المتراكمة في الجهاز الهضمي.

الزنجبيل: يساعد في منع تشكيل الغازات بداخل الأمعاء ومنع انتفاخات البطن وقد تضطر إلى مضغ قطعة من الزنجبيل عند تناول طعامك، كما يساعدك شاي الزنجبيل أيضاً من خلال طحن الزنجبيل للحصول على المسحوق وإضافته إلى كوب من الماء المغلي الساخن وتركه لمدة 10 دقائق وتسخينه مرة أخري قبل تناوله

الحمية الغذائية: تحتاج إلى إيلاء الاهتمام بالنظام الغذائي للتأكد من أنك لا تواجه أي مشاكل محرجة في الغازات ومشاكل الانتفاخ.

التخلص من التوتر: يمكن أن ينتج عن الإجهاد والتوتر إزعاج في توازن الهرمونات والنقالات العصبية التي تلعب دور هام في عملية الهضم العادية، ونتيجة لذلك لا يتم هضم الطعام بشكل صحيح مما ينتج عنه تشكيل الغازات والانتفاخ.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: فهو عادة ما يواجه أثار الصوديوم حتى تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم على أساس يومي للمساعدة في تحقيق مستويات متوازنة من السوائل في الجسم وتشمل المصادر الجيدة للبوتاسيوم الموز، المانجو، السبانخ.

المصدر / فلسطين أون لاين