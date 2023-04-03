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الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (58)

03 ابريل 2023 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان- أرشيف

يواصل الأسير خضر عدنان (44 عاما) من بلدة عرابة في جنين بالضفة المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ58 على التوالي رفضًا لاعتقاله، مع استمرار تدهور وضعه الصحيّ، إذ يقبع في (عيادة سجن الرملة).

وأكد نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنّ مخاطر كبيرة تتصاعد على مصيره وحياته، في ظل استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه ألا وهو الحرّيّة، مشيراً إلى أنّ الأسير عدنان يرفض الفحوص الطبيّة، وأخذ المدعمات، وأي نوع من العلاج.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عدنان فجر الأحد 05/02/2023 الساعة 02:30 ليلًا بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله، وأعلن عن اضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله من منزله، رفضًا لاعتقاله التعسفي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب مفتوح #الأسير خضر عدنان

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