شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد شابان وأصيب العديد بحالات اختناق، وذلك جراء اشتباكات اندلعت بين مسلحين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عقب اقتحام قوة خاصة مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد محمد الحلاق القاطوني من سكان مخيم العين، وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص الاحتلال في نابلس، فيما لم تعلن اسم الشهيد الثاني حتى كتابة هذا التقرير.

ووفق مصادر محلية جرت اشتباكات وتبادل لإطلاق النار في محيط منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر وسط نابلس، حيث بلغ عن إصابات وحالات اختناق.

وأصيب شابان بجراح وصفت بالخطيرة جدا جراء إصابتهما بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال، أعلن عن استشهاد أحدهما لاحقا، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء قنابل الغاز، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر.

وأصدرت مجموعات "عرين الأسود"، بيانا مقتضبا، قالت فيه إن "مقاتلونا يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، ويشتبكون بصليات من الرصاص والعبوات مَحليّة الصنع".

المصدر / فلسطين أون لاين