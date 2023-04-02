230 معتقلًا و70 قرار إبعاد عن "الأقصى" والقدس خلال مارس

أفاد مركز معلومات وادي حلوة المقدسي، اليوم الأحد، بأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت آذار/مارس الماضي، 70 قرار إبعاد، واعتقلت 230 مقدسيًا في القدس المحتلة.

وأوضح المركز في تقريرٍ شهري صدر عنه، أنّ الاعتقالات شملت 3 أطفال /أقل من 12 عامًا، 58 فتى، و8 نساء، مُضيفًا: "أكثر من 80 حالة اعتقال تمت من المسجد الأقصى، وطرقاته، وشوارع القدس، إضافة إلى اعتقالات من حي الشيخ جراح".

كما رصد المركز إصدار 70 قرار إبعاد خلال آذار الماضي، شملت الإبعاد عن البلدة القديمة، الأقصى، مكان السكن، شوارع القدس، حي الشيخ جراح، ومنع دخول الضفة الغربية.

وفي السياق، ذكر أنّ سلطات الاحتلال أصدرت 30 قرار إبعاد عن البلدة القديمة تشمل كامل البلدة القديمة والطرقات المؤدية لها والأقصى، و 25 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، مُبيّنًا أنّ من بين المبعدين 13 سيدة، و12 فتى.

وأشار إلى تواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وأدى المستوطنون الصلوات العلنية والجماعية خلال اقتحام الأقصى بحماية وحراسة قوات الاحتلال.

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وأوضح أن "جماعات الهيكل المزعوم بدأت مع اقتراب عيد الفصح اليهودي، بالتنظيم لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى، ووزعت دعوات متتالية لمناصريها وجمهورها للاستعداد لاقتحام الأقصى، كما دعت إحضار قرابين حيوانية مساء الأربعاء المقبل".

وبشأن عمليات الهدم، رصد مركز معلومات وادي حلوة 6 عمليات هدم خلال آذار الماضي، من بينها عملية هدم تمت بأيدي أصحابها، وأدت عمليات الهدم إلى تشريد حوالي 27 فردًا من المنازل.

ولفت إلى أنّ طواقم "سلطة الطبيعة والحدائق" وبعد تنفيذها عملية هدم وإخلاء لمنشأة تجارية قائمة منذ سنوات، علّقت على مداخل المنشأة لافتة كتب عليها: "منطقة بملكية بلدية القدس، تجري سلطة الطبيعة أعمالًا لتطوير حديقة، ممنوع الدخول".

المصدر / فلسطين أون لاين