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بالصور إضراب عام في الداخل المحتل ردًا على جريمة إعدام الشهيد "العصيبي"

02 ابريل 2023 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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إضراب عام في الداخل المحتل ردًا على جريمة إعدام الشهيد "العصيبي"

عم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، مدن الداخل المحتل عام 48، ردا على جريمة اغتيال الشهيد الطبيب محمد خالد العصيبي، على يد جنود الاحتلال، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك" فجر السبت.

وأتى الإضراب التزامًا بقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والذي اتخذته في اجتماعها الطارئ الذي عقدته، عصر أمس السبت، في قرية حورة في النقب، "ردا على جريمة اغتيال الشهيد الطبيب العصيبي.

وشمل الإضراب السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص، والمحال التجارية وكافة المرافق الأخرى.

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ودعت اللجنة إلى تنظيم وقفات كفاحية في مختلف البلدات العربية في الداخل المحتل ردا على الجريمة، إذ نظمة وقفات في عدد من البلدات العربية مساء أمس السبت، وستنظم وقفات أخرى مساء اليوم الأحد.

وقررت المتابعة تحويل جنازة الشهيد، اليوم الأحد في بلدته حورة، إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد "كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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