فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنعى الشهيد برادعية وتدعو عناصر الأمن لتصعيد العمليات ضد الاحتلال

في اعتراف نادر.. رئيس الأركان الأميركي: الصين تتفوق على جيشنا بمعدل "مقلق"

إنفلونزا الطيور تضرب السنغال مجدَّدًا

أعاصير تجتاح 7 ولايات أميركية وتخلف قتلى ودمارا واسعا

زلزالان يضربان غربي الأردن

فيروس مميت.. دول عربية توصي بعدم السفر لبلدين إفريقيين خشية ماربوغ

الاحتلال يحاول إخراج المعتكفين من الأقصى.. وحماس تحذر

توخيل يحسم موقفه من بيع ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد

المرور: وفاة طفل متأثّراً بإصابته بحادث سير بالنصيرات

أرسنال يواصل زحفه نحو لقب الدوري الإنجليزي وسيتي يكتسح ليفربول

بالفيديو الاحتلال يحاول إخراج المعتكفين من الأقصى.. وحماس تحذر

02 ابريل 2023 . الساعة 01:37 بتوقيت القدس
...

حاولت شرطة الاحتلال إخراج المعتكفين من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى عقب اقتحامه منتصف الليل.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنّ قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، وحاولت إخراج المعتكفين من المصلى القبلي، لكن المعتكفين أغلقوا الأبواب.

وأشارت إلى قطع شرطة الاحتلال الكهرباء عن المعتكفين داخل المصلى في محاولة لإجبارهم على الخروج.

ولفتت المصادر إلى فشل شرطة الاحتلال في تحقيق هدفها أمام إصرار المعتكفين على البقاء داخل المصلى ومواصلة الصلوات فيه.

وانطلقت دعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى بدءاً من ليلة الأحد حتى نهاية شهر رمضان.

بدورها، جددت حركة حماس تأكيدها بشن الاحتلال حربًا دينية مسعورة ضد المسجد الأقصى وهويته.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية مساء السبت، إن هجوم الاحتلال على المعتكفين في المصلى القبلي تعبير عن عقلية صهيونية إرهابية، وتجاوز لكل القيم والأعراف الإنسانية.

وحذر من أن عدوان الاحتلال على المصلين بالأقصى يفتح المجال أمام كل سيناريوهات التصعيد، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات سلوكه الإجرامي بحق المعتكفين بالأقصى.

وشدد قاسم على أن "العدوان على المسجد الأقصى، سيكون له تداعيات خارج وداخل فلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #الاحتلال #المصلى القبلي

متعلقات

الأكثر قراءة