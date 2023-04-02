الاحتلال يحاول إخراج المعتكفين من الأقصى.. وحماس تحذر

حاولت شرطة الاحتلال إخراج المعتكفين من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى عقب اقتحامه منتصف الليل.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنّ قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، وحاولت إخراج المعتكفين من المصلى القبلي، لكن المعتكفين أغلقوا الأبواب.

وأشارت إلى قطع شرطة الاحتلال الكهرباء عن المعتكفين داخل المصلى في محاولة لإجبارهم على الخروج.

ولفتت المصادر إلى فشل شرطة الاحتلال في تحقيق هدفها أمام إصرار المعتكفين على البقاء داخل المصلى ومواصلة الصلوات فيه.

وانطلقت دعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى بدءاً من ليلة الأحد حتى نهاية شهر رمضان.

بدورها، جددت حركة حماس تأكيدها بشن الاحتلال حربًا دينية مسعورة ضد المسجد الأقصى وهويته.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية مساء السبت، إن هجوم الاحتلال على المعتكفين في المصلى القبلي تعبير عن عقلية صهيونية إرهابية، وتجاوز لكل القيم والأعراف الإنسانية.

وحذر من أن عدوان الاحتلال على المصلين بالأقصى يفتح المجال أمام كل سيناريوهات التصعيد، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات سلوكه الإجرامي بحق المعتكفين بالأقصى.

وشدد قاسم على أن "العدوان على المسجد الأقصى، سيكون له تداعيات خارج وداخل فلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين