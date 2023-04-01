للأسبوع الـ13 على التوالي.. الإسرائيليون يواصلون احتجاجاتهم ضد التعديلات القضائية

تجدَّدت مساء اليوم السبت، التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها "إصلاح القضاء" للأسبوع الـ13 على التوالي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن حوالي 175 ألف متظاهر، يتظاهرون في "تل أبيب" ضد التشريعات القضائية.

وخرج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية في "تل أبيب" و"حيفا" و"نتانيا" و"هرتسيليا" وعدّة مناطق، رغم إعلان نتنياهو عن تعليق طرح التشريعات للتصويت في الكنيست.

ويرى المحتجون أن تعليق نتنياهو "الإصلاحات القضائية" هو محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي وصلت ذروتها الأسبوع الماضي، بإعلان الإضراب في العديد من القطاعات، مؤكدين أن تعليق طرح التشريعات لا يعني إلغاؤها.

وشارك أكثر من 100 ألف شخص في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط (تل أبيب)، وحاول المتظاهرون إغلاق شارع "أيالون" الحيوي، إلا أن شرطة الاحتلال عملت على تفريقهم وأعادت فتح الشارع أمام حركة السير.

وفي حيفا، شمال فلسطين المحتلة، تظاهر الآلاف في مفرق "حوريف" بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز الكرمل، إذ حمل المتظاهرون لافتات كُتب على بعض منها "إسرائيل ليست دكتاتورية"، "مافيا".

وقالت منظمة "قادة الكفاح ضد الديكتاتورية"، في أعقاب خطاب نتنياهو، الإثنين الماضي، والذي أعلن خلاله تجميد خطة التعديلات القضائية: "سنستمر في الكفاح، وسنتواجد في الشوارع طالما لم تُحفظ التشريعات".

وأعلن نتنياهو تجميد خطة التعديلات القضائية لحين التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة، التي تتهمه بالسعي للحد من سلطات المحكمة العليا، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة، وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.

المصدر / وكالات