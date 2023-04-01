سلطة الحمص

المكونات:

علبة حمص حب مغسول ومصفى ومجفف.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كمون.

بصلة كبيرة مفرومة شرائح.

حبتا بندورة مفرومتان شرائح.

خيارتان مقطعتان أنصاف دوائر.

نصف كوب أوراق نعناع.

نصف كوب زيتون أسود مقطع.

كوب جبنة فيتا مقطعة مكعبات.

للصوص:

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

ملعقة صغيرة سماق.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نخلطها سوياً في وعاء.

طريقة التحضير:

في صينية الفرن نضع الحمص ونرشه بزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون.

اخلطيه جيداً وحمصيه في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 200 لمدة عشر دقائق.

اتركيه ليبرد تماماً.

ضعي جميع مكونات السلطة في وعاء كبير وأضيفي الحمص.

صبي الصوص المحضر مسبقاً فوق السلطة، وقلبي المكونات، ثم قدميها.