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بالفيديو الاحتلال يطلق النار على شاب عند باب السلسلة بالأقصى

01 ابريل 2023 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب عند باب السلسلة بالمسجد الاقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية بسماع صوت إطلاق نار كثيف، واستنفار لقوات الاحتلال في المسجد، فيما أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق بواباته.

وأوضحت مصادر مقدسية أن ما حدث عند باب السلسلة هو تدخل شاب لحماية امرأة فلسطينية حاول جنود الاحتلال الاعتداء عليها، فتم إطلاق النار عليه وإصابته بجراح حرجة.

وحاصرت قوات الاحتلال المعتكفين في المصلى القبلي من المسجد الأقصى، بعد إغلاق بواباته والدفع بتعزيزات من القوات للمنطقة.

واعتدت قوات الاحتلال أيضًا بوحشية على التجار والفلسطينيين في أسواق البلدة القديمة وعاثت خرابًا بمحلاتهم ومصدر رزقهم.

 

 

يتبع ...

 

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#الأقصى

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