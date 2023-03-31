إخلاء قرية أمريكية بعد احتراق قطار محمل بمواد كيماوية

أمرت السلطات الأمريكية سكان بلدة ريموند الواقعة في ولاية مينيسوتا، بإخلاء منازلهم، عقب خروج أحد القطارات عن مساره واشتعال النيران في عرباته المحملة بالمواد الكيميائية.

وكشف قسم الإطفاء في بلدة ريموند، عن أن الإخلاء يتم لإجراءات احترازية، وأرشد السكان للذهاب إلى مدرسة برينسبيرغ للحصول على مأوى.

وقالت لينا كينت، مديرة الشؤون العامة في سكك حديد بيرلينجتون نورثرن سانتا في، إن القطار كان يحمل حمولات مختلطة، بما في ذلك الإيثانول وشراب الذرة، دون وقوع أي إصابات، بحسب «سي إن إن».

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وفتحت السلطات تحقيقاً حول ملابسات الحادث، ومحاولة تحديد سبب خروج القطار عن مساره، خاصة بعد تسببه بإخلاء القرية وتوقف حركة السير على الطرق السريعة المجاورة لموقع الحادث.

ووقع حادث خروج القطار عن القضبان أمس، بعد أقل من شهرين من وقوع حادث مماثل، لقطار يحمل مواد كيميائية خطِرة، خرج عن مساره في منطقة إست بالستين بولاية أوهايو، ما أدى إلى اشتعال حريق مروع استمر لبضعة أيام، وإطلاق أبخرة سامة في الهواء وقتل الآلاف من الأسماك، وتلوث مياه الشرب بالمنطقة.

و«الإيثانول» هو مادة كيميائية شديدة الاشتعال يمكن أن يؤدي التعرض إلى السعال والدوخة والشعور بحرقان في العين والنعاس وفقدان الوعي.