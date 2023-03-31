دراسة حديثة تكشف عن عدد ساعات النوم المطلوبة لتجنب دهون البطن

ربطت دراسة جديدة قلة النوم بزيادة الوزن والدهون الحشوية وهي دهون البطن التي تشكل خطورة على الصحة.

نُشر البحث في مجلة علمية، وقد سلط البحث الضوء على مقدار النوم الضروري لتجنب تراكم الدهون في البطن. وقال الباحثون في الدراسة إن عدد ساعات النوم المطلوبة هي من سبع إلى ثماني ساعات من النوم. وإذا حصل الشخص على ساعة نوم أقل، فسوف ينتج عن ذلك حوالي 12 جرامًا من كتلة الدهون الحشوية.

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وكتب فريق الباحثين "ترتبط مدة النوم سلبًا بتراكم كتلة الدهون الحشوية خلال مرحلة البلوغ" ومع ذلك، فقد أشاروا إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها.

اعتمد البحث على البيانات التي تم جمعها من أكثر من 5000 بالغ، تتراوح أعمارهم بين 18-59 عامًا والذين شاركوا في مسح الصحة الوطنية الأمريكية وفحص التغذية في الفترة من 2011-2012 و2013-2014.

وتم ربط قلة النوم بالعديد من المشكلات الصحية، مثل شيخوخة الدماغ والتغيرات السلوكية.

وفقًا لموقع Healthline، فإن الدهون الحشوية هي نوع من الدهون يتم تخزينها داخل تجويف بطن الشخص ويمكن أن تتراكم في الشرايين. يمكن أن يتسرب الأحماض الدهنية إلى مجرى الدم مما يضر بالأعضاء الداخلية الحيوية. تقع الدهون الحشوية بالقرب من العديد من الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الكبد والمعدة والأمعاء.

وهي ليست مماثلة للدهون تحت الجلد والتي توجد مباشرة تحت سطح الجلد وتظهر على شكل السيلوليت. والتي لا تعتبر خطيرة بنفس الطريقة. في حين أنه من السهل رؤية الدهون تحت الجلد، فإن الدهون الحشوية موجودة بالفعل داخل تجويف البطن ولا يمكن رؤيتها بسهولة.

المصدر / وكالات