في (8) أيام رمضان.. دعوات للإفراج عن المعتقلين السياسيّين بالضفة

تتواصل اليوم الخميس الموافق (8) رمضان، الدعوات الفلسطينية المطالِبة أجهزة السلطة بوقف اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيّين، لإكمال صيام شهر رمضان المبارك مع عائلاتهم وأبنائهم.

وفي المقابل لا تزال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تعتقل نحو 30 مواطناً، على خلفية آرائهم وتوجّهاتهم السياسية.

وأمس، اعتقلت أجهزة السلطة، الأسير المحرّر والمرشح عن قائمة القدس موعدنا خالد براهمة من أريحا، وهو معتقل سياسي سابق لعدَّة مرات.

وقبل يومين، اعتقلت أجهزة السلطة الحاج منذر رحيب من رام الله، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله، إلى جانب اختطاف الطالب بجامعة النجاح عبد القادر قطناني من نابلس، والشاب أحمد عاهد الخضور من بدو قضاء القدس.

كما تختطف أجهزة السلطة الأسير المحرّر وليد عصيدة من قرية تل، وإسلام الورديان، ووائل طاهر دويك، والمواطن بشار خويرة، إضافة إلى الشاب خـلـيـل صـوالـحـة، لليوم الرابع على التوالي.

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أيضاً؛ اعتقلت أجهزة أمن السلطة، ليلة الأول من رمضان، الأسير المحرّر أيمن عرام، بعد ملاحقته خلال أدائه لصلاة التراويح، ومحاصرة منزلهم في بيرزيت برام الله.

وصعّدت أجهزة السلطة اعتقالاتها السياسية خلال شهر رمضان، متجاهلة الدعوات الحقوقية والعائلية لوقف هذه السياسة الظالمة التي تستهدف النشطاء والأسرى المحررين والطلبة الجامعيّين والرموز والشخصيات الوطنية، على خلفية توجّهاتهم السياسية وعملهم النقابي.

وسجَّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا خلال فبراير، تنوّعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

المصدر / فلسطين أون لاين